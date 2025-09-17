A Praça do CEU, localizada no bairro Novo Horizonte, será palco de um evento especial no dia 18 de outubro, à partir das 15h. Em comemoração ao Dia das Crianças, será realizado o Treinão Kids de Jiu-Jítsu, uma iniciativa gratuita que promove esporte, cultura e integração internacional.

O evento é idealizado pelo professor Marc Felipe Beirigo Stappers, referência nas artes marciais, com graduação de faixa preta 3º grau de Jiu-Jítsu e faixa preta de Judô. Com uma trajetória marcada por experiência internacional, Stappers simboliza a conexão entre Holanda e Brasil, países que compartilham o amor pelo Jiu-Jítsu.

Aberto ao público infantil, o treinão reunirá alunos, familiares e a comunidade local, destacando a importância do desenvolvimento saudável na infância por meio da prática esportiva. Além da vivência no tatame, a atividade busca fortalecer os laços entre as culturas e valorizar o papel do esporte na formação de crianças e jovens.

O professor Marc tem uma relação especial com o Brasil. Casado com uma brasileira e com familiares em Formiga (MG), ele mantém vínculos próximos com a cidade e é um apoiador constante do projeto Tatame do Bem. Segundo o fundador da iniciativa, Marc sempre esteve presente, contribuindo de diversas formas e acreditando no impacto positivo do esporte na vida das crianças. “Marc tem uma caminhada de amor e apoio ao Tatame do Bem. Sempre esteve presente, ajudando de diferentes formas e mostrando que acredita no impacto positivo que o esporte gera na vida das crianças”, destacou o fundador.

O evento será realizado na Praça do CEU, localizada na Rua Hortência Rodrigues de Oliveira, esquina com a Dico Lavino, nº 344, próximo à Praça do CRAS, no bairro Novo Horizonte.

A proposta do Treinão Kids de Jiu-Jítsu reforça o compromisso com a valorização da infância, da cultura esportiva e da união entre povos, mostrando que, com o apoio certo, o esporte pode transformar realidades.

Com informações do Tatame do Bem