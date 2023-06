Um homem de 38 anos foi morto a facadas na madrugada deste domingo (25) em um bar no bairro Lajedo, na região Norte de Belo Horizonte. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele teria cumprimentado a namorada do suspeito.

Conforme a Polícia Militar, os militares receberam uma informação de que um homem estava todo sujo de sangue e com uma faca na mão dentro de um bar. Chegando ao local, eles se depararam com o suspeito, que acabou confessando o crime. Aos militares, o homem contou que estava no estabelecimento comercial quando entrou em uma briga. Ele afirmou que não gostou da atitude da vítima, foi tirar satisfação com ela e acabou dando vários golpes de faca. Durante o assassinato, outra pessoa que estava no bar deu uma garrafada no suspeito para tentar impedir a ação. Já a namorada do homem relatou que nesse sábado (24) era aniversário dele, e a família estava comemorando em um churrasco na casa de um parente. Posteriormente, o casal resolveu ir ao bar. A mulher ainda relatou que quando chegaram ao local, um homem a cumprimentou, porém o namorado não gostou da atitude, o que teria motivado o crime.