Um homem de 31 anos foi morto a pedradas após uma briga na madrugada deste sábado (1º) perto da Praça João Franco, em Andradas (MG). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital. Um dos envolvidos, um homem de 47 anos, foi preso.

A PM informou que foi informada que havia um indivíduo caído perto da praça com ferimentos graves. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava sendo socorrida pelo Samu. A PM então esteve no hospital e foi informada do óbito do homem de 30 anos.

A discussão envolveu a vítima de 31 anos, o homem de 47 anos e um jovem de 21 anos. De acordo com a PM, o motivo da briga seria ciúmes. A ex-companheira do homem de 47 anos estava se relacionando com a vítima, identificada como João Paulo Maximiano Nicolau.

Por meio de câmeras de segurança, a polícia verificou as características dos dois envolvidos e identificou os nomes deles. Após rastreamento, o homem de 47 anos foi localizado na casa dele com as roupas sujas de sangue. Ele foi preso em flagrante.

A perícia foi acionada e fez os trabalhos de praxe. As buscas continuam pelo segundo suspeito envolvido.

Fonte: G1 Sul de Minas