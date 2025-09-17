Na noite de terça-feira (16), um homem foi assassinado a tiros dentro de um veículo no bairro Brasília, em Arcos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e os autores do crime. Um segundo homem, envolvido na ocorrência, procurou atendimento médico em outra cidade com um ferimento de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h, após relatos de disparos de arma de fogo na rua Tenente Florêncio Nunes. No local, os policiais encontraram um automóvel VW Gol parado na via pública. Dentro do veículo, havia um homem já sem vida, alvejado por diversos tiros.

Durante os trabalhos de perícia e levantamento de informações, os militares analisaram imagens que mostravam um segundo carro se aproximando do VW Gol no momento do crime. As imagens também revelaram que o motorista do Gol conversava com um homem de 21 anos, conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas. Foi nesse instante que os disparos foram efetuados, resultando na morte do motorista. O outro homem fugiu do local aparentemente ferido.

Mais tarde, o mesmo homem procurou atendimento médico no hospital de Lagoa da Prata, com um ferimento na região direita do glúteo. Militares se deslocaram até o pronto atendimento, mas ele não forneceu informações sobre os autores do crime. O rapaz permanece sob cuidados médicos e sob vigilância policial.

A vítima foi identificada como Francisco Bernandes de Oliveira, de 46 anos, natural de Belo Horizonte. Todas as informações coletadas pela Polícia Militar foram encaminhadas à Polícia Civil, que agora conduz as investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer os fatos.

Vídeo: Redes Sociais

Com informações da PMMG