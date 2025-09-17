Na manhã dessa terça-feira (16), às 10h30, a sede da empresa Laticínios Bom Destino, localizada em Oliveira (MG), foi palco de um simulado de evacuação de emergência coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar da cidade.

A ação envolveu brigadistas e colaboradores da empresa em um exercício prático que simulou situações de risco, como incêndios e pânico. Durante o treinamento, foram realizadas operações de evacuação, resgate de vítimas e retirada segura de pessoas em áreas vulneráveis.

Segundo os organizadores, o objetivo principal foi preparar os funcionários para agir com rapidez e eficiência em cenários reais de emergência. A iniciativa também reforça a cultura de prevenção e autoproteção dentro da empresa, promovendo maior segurança no ambiente de trabalho.

O simulado faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Laticínios Bom Destino para garantir conformidade com normas de segurança e fortalecer o compromisso com o bem-estar de seus colaboradores.

Com informações do CBMMG