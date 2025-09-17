Na manhã dessa terça-feira (16), a Polícia Militar de Bambuí prendeu um homem de 54 anos que possuía um mandado de prisão em aberto. A detenção ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado na cidade.

Durante as ações de rotina voltadas à manutenção da ordem pública, os militares abordaram o indivíduo, que ao ter seus dados verificados, foi identificado como foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Arcos (MG).

O homem possui passagens anteriores pela polícia, embora os detalhes das ocorrências anteriores não tenham sido divulgados pelas autoridades. Diante da constatação do mandado em aberto, os militares procederam com a prisão do suspeito.

Após a abordagem, o detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar de Minas Gerais reafirmou seu compromisso com a segurança da população e a preservação da ordem pública.

Com informações da PMMG