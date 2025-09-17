Nesta sexta-feira (19), às 14h, o Centro de Divinópolis será palco de uma Blitz Educativa promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG Oeste), em parceria com o 10º Batalhão de Bombeiros Militar e com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SETTRANS). A ação acontece na Avenida Primeiro de Junho, esquina com a rua Goiás, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2025.

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a campanha — que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro — tem como objetivo conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. Durante a blitz, serão distribuídos panfletos e cartões com orientações de segurança, além da presença dos mascotes do SAMU, Corpo de Bombeiros e SETTRANS, que prometem atrair a atenção do público de forma lúdica e educativa.

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos dados recentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que apontam aumento no número de acidentes de trânsito em Divinópolis. Entre 1º de janeiro e 15 de setembro de 2025, foram registradas 963 ocorrências, contra 890 no mesmo período do ano anterior.

Segundo os organizadores, a blitz busca reforçar a necessidade de mudança de comportamento nas vias urbanas, promovendo uma cultura de respeito, atenção e cuidado com a vida.

Com informações do SAMU