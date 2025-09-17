Na terça-feira (16), a Polícia Militar de Bambuí prendeu dois indivíduos envolvidos na posse e comercialização ilegal de arma de fogo. A ação foi resultado de desdobramentos de uma prisão por tráfico de drogas ocorrida no dia anterior.

Após receber informações anônimas, a Polícia Militar foi alertada sobre uma mulher que estaria transportando uma arma de fogo para ser vendida a uma organização criminosa que atua na cidade. A denúncia surgiu no contexto de investigações iniciadas após a prisão de um suspeito por tráfico de drogas na segunda-feira (15).

Durante as diligências, os militares abordaram uma jovem de 22 anos, que estava em posse de um revólver calibre .32, carregado com seis munições. Em continuidade à ação, a PM prendeu um homem de 50 anos, que assumiu ser o proprietário da arma.

Além do revólver, os policiais também apreenderam cinco munições calibre .22 intactas com os suspeitos.

Os dois envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com a arma de fogo e as munições apreendidas. A Polícia Militar segue atuando no combate ao crime e à atuação de organizações criminosas na região de Bambuí.

Com informações da PMMG