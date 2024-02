Um homem de 43 anos foi morto a tiros na porta de casa na noite dessa sexta-feira (2) em Campo Belo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída perto de um carro com perfurações na perna, na cabeça e nas costas.

A polícia foi chamada após moradores ouvirem disparos de arma de fogo e constatarem que havia uma pessoa caída próximo a um carro. O Samu foi chamado e a morte constatada. O local foi isolado e a perícia realizada.

Conforme a polícia, Fábio Lúcio de Paula foi assassinado ao chegar com seu veículo. Junto ao corpo, a polícia recolheu as cápsulas deflagradas no crime.

A Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito e investigar o caso. Nenhum suspeito ainda foi encontrado.

O corpo da vítima será sepultado na tarde deste sábado (3) no Cemitério Senhor Bom Jesus, em Campo Belo.

Fonte: G1 Sul de Minas