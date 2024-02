A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atualizou, nessa sexta-feira (2), o painel de monitoramento das arboviroses neste ano no Estado. Os números, entretanto, estão defasados, já que não consideram ao menos três mortes recentemente confirmadas por Prefeituras, como em Belo Horizonte, Betim e Barbacena.

Pelos números divulgados nessa sexta-feira, Minas Gerais tem 101.978 casos prováveis de dengue. Os casos confirmados são 36.227. Os óbitos confirmados, sem levar em consideração os de Belo Horizonte, Betim e Barbacena, são seis, enquanto as mortes em investigação somam 56.

As mortes por dengue confirmadas pelo Estado ocorreram em Arceburgo, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Monte Belo, Sarzedo e Sete Lagoas. Entre as vítimas está uma criança.

Já em relação à chikungunya são 12.609 casos prováveis e 8.623 confirmados. Há uma morte por essa doença confirmada, enquanto outras sete estão em investigação. A vítima confirmada morava em Sete Lagoas.

Os casos prováveis de zika vírus são 15, enquanto apenas dois foram confirmados. Não há mortes por zika no Estado.

Belo Horizonte é a cidade com mais casos confirmados de dengue, com 10.010 diagnósticos. Já Timóteo é onde há mais casos de chikungunya, com 2.758.

Fonte: O Tempo