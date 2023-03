Um homem de 37 anos foi morto com uma facada no peito após uma discussão por causa de uma dose de pinga na zona rural de Pouso Alegre (MG), na noite dessa quarta-feira (29).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu em uma bicicleta, mas foi preso.

A ocorrência foi registrada por volta de 19h, em um bar, no bairro Cajuru. De acordo com o boletim, a vítima teria mandado o suspeito pagar uma dose de pinga para ele. Como o autor não quis, eles entraram em confusão.

O indivíduo disse à polícia que a vítima foi para cima dele com uma faca e atingiu de leve o ombro dele, momento em que o homem segurou a faca e cortou a própria mão. Eles entraram em luta corporal, caíram no chão e o autor atingiu a vítima com a faca no peito.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima em estado grave. Ele foi socorrido pela equipe do Samu e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito estava escondido em uma propriedade, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

O autor e a faca usada no crime foram encaminhados para a delegacia para providências.

Fonte: G1 Sul de Minas