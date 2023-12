Um homem de 24 anos foi preso preventivamente em Taiobeiras, no Norte do Estado. Ele é acusado de perseguição, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica cometidos contra a ex-companheira.

Durante o cumprimento de mandado de prisão, os policiais encontraram, na casa do suspeito, duas pistolas de airsoft e uma espingarda. As apurações iniciaram após a vítima, que está grávida, procurar a Polícia Civil para denunciar ameaças por parte do ex-companheiro desde que ela resolveu terminar o relacionamento. Ela expôs que o homem passou a persegui-la enquanto estava no trabalho e na faculdade, além de enviar mensagens ameaçadoras pelo celular.

Ainda conforme a vítima, na última semana, em posse de uma arma de fogo e com extrema violência, o homem teria tentando obrigá-la a entrar no carro dele, alegando que iria atirar na barriga dela caso ela se recusasse a sair para conversar.