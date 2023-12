O Atlético comemora nesta sexta-feira (15) dois anos do título da Copa do Brasil de 2021. Na ocasião, o Galo garantiu o troféu após vencer o Athletico-PR no Mineirão por 4 a 0 e na Arena da Baixada por 2 a 1.

Este foi o segundo título do Atlético na competição nacional. Em 2014, o Galo venceu a Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro na final por 3 a 0 no placar agregado.

A conquista de 2021 foi ainda mais significativa para o Atlético, pois permitiu que o clube vencesse o triplete no ano, com os títulos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro.