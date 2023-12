Insistir na combinação fatal entre álcool e direção leva pelo menos um motorista bêbado para a cadeia por hora em Minas. A média considera as 8.230 prisões por embriaguez ao volante nas rodovias mineiras de janeiro a novembro deste ano. O número é 14% maior do que em 2022. Todos foram multados em R$ 2,9 mil.

O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (15) pela Polícia Militar. O alerta contra o abuso é ainda maior nesta época do ano, quando o movimento de veículos nas estradas aumenta devido às festas de fim de ano e viagens durante as férias.

O relatório apresentado pela corporação mostra que 278 mil operações ocorreram nos onze primeiros meses deste ano. Foram mais de 25 mil prisões e apreensões por crimes diversos e materiais ilícitos, como drogas. Na lista estão 1.445 foragidos da Justiça recapturados durante ações, operações e abordagens.

Segundo a PM, o resultado é o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2015. De acordo com o comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida, as prisões dos foragidos da Justiça fazem parte de uma série de estratégias que vem sendo utilizadas.

“Entre as ações realizadas estão o reforço do policiamento nos dias e horários de maior tráfego de veículos, principalmente em véspera e encerramento de feriados prolongados, o mapeamento dos principais trechos de rodovias, o foco nas abordagens qualificadas, a análise de inteligência e o uso de tecnologias modernas“, destacou.

Fonte: Hoje em Dia