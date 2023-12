Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil (PC) suspeito de ser um dos autores do ataque a um ônibus da linha 621 (Estação Venda Nova/ Lagoa), na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O coletivo foi incendiado no bairro Lagoinha Leblon, na madrugada desse domingo (3). A prisão do suspeito foi divulgada nesta segunda-feira (4).

Segundo a PCMG, o homem foi conduzido e ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante ratificada por causar incêndio em transporte coletivo, “expondo perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, ele seria integrante do trio encapuzado que invadiu o coletivo. Conforme os bombeiros, o veículo foi parado pelos indivíduos na rua São Cristóvão, próximo à praça do Tijolinho, por volta de 1h25. Os homens exigiram que o motorista e os passageiros descessem do ônibus. Em seguida, eles atearam fogo no veículo, que foi completamente destruído.

Bilhete pede melhorias em presídio

Conforme a Polícia Militar (PM), os suspeitos deixaram uma carta no local do crime pedindo melhorias para o presídio de Formiga, na região Centro-Oeste de Minas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) disse que, até o momento, não é possível afirmar que a ocorrência tenha, de fato, ligação com o sistema prisional. A pasta aguarda a finalização do inquérito policial.

Fonte: O Tempo