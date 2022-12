Um homem, de 32 anos, foi preso nessa quinta-feira (29) em Araxá, no Alto Paranaíba, pela Polícia Militar (PM) Ambiental, após atropelar um cachorro que estava deitado no estacionamento de uma padaria. O suspeito de maus tratos, que evadiu do local sem prestar socorro ao animal, foi detido em sua residência.

Imagens do momento do atropelamento foram divulgadas com indignação pela vereadora da causa animal, Fernanda Castelha (PMN).

Assista o vídeo.

Depois de prestar depoimento na Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Araxá, o suspeito foi liberado. “Eu também prestei depoimento ao delegado de plantão. Agora a gente vai aguardar a PC analisar as imagens para providências cabíveis”, contou a vereadora que acompanha o caso.

O animal foi socorrido por funcionários da padaria e levado para uma clínica veterinária. “Ele precisou levar vários pontos e, apesar de estar sentido muitas dores, graças a Deus não corre risco de morte”, disse Castelha.

Segundo informações divulgadas pela PM Ambiental de Araxá, o suspeito disse aos militares que não viu o cachorro depois de realizar manobra de marcha ré e tentar sair da padaria.

Com relação ao motivo de ter evadido do local sem prestar socorro ao cachorro, o homem relatou que pensou que o animal não se feriu, já que o mesmo teria saído andando.

Fonte: Estado de Minas