Um homem de 55 anos foi preso com diversas armas de fogo e cães de caça durante uma ação da Polícia Militar nesse sábado (3), em São João Evangelista, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. O suspeito foi abordado em um veículo modelo Gol, ano 1991, que estava com o licenciamento vencido.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem foi parado durante uma blitz. No carro, os policiais encontraram seis cães, munições e duas armas de fogo — uma espingarda calibre .22 e outra calibre .36. O veículo, que estava licenciado apenas até 2011, foi removido para um pátio credenciado.

Após a abordagem, as equipes da PM foram até a residência do suspeito e a uma oficina mecânica onde ele trabalhava. No local, foram apreendidas outras armas de fogo, incluindo espingardas de diversos calibres e um revólver calibre .22 com numeração suprimida.

Os militares também localizaram peças de armamento, munições de vários calibres e materiais utilizados para recarga e manutenção de armas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia, junto com o suspeito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Fonte: O Tempo