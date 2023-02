Um homem foi preso na noite dessa quarta-feira (22) após a Polícia Militar encontrar uma plantação de maconha na casa dele em Santa Rita do Sapucaí (MG). De acordo com a PM, havia pés com mais de 2 metros de altura no quintal da residência.

A polícia chegou até a casa no Bairro Margaridas após receber denúncias anônimas de uma plantação de maconha. A denúncia também aponteava que o local era utilizado para ponto de tráfico.

Os militares disseram que conseguiram ver os pés de maconha da rua. Na residência foram apreendidos os pés e duas buchas da droga. Também foram encontrados adubos no quintal.

O homem de 28 anos foi levado para a delegacia de Pouso Alegre junto com as plantas apreendidas. A defesa do suspeito acompanhou a ocorrência e alegou que a plantação não é de seu cliente, uma vez que os pés de maconha foram encontrados fora de seu terreno.

Ainda de acordo com a PM, o homem tem passagens por tráfico e roubo.

Fonte: G1 Sul de Minas