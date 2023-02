Após uma pausa nos trabalhos, em decorrência das chuvas intensas, diversas unidades do Projeto Horta Urbana retomaram as atividades no mês de fevereiro.

Foi realizada a capina e limpeza nas hortas do Creas, do Cedesc, da Fazenda Laboratório do Unifor-MG e dos bairros Maringá, Água Vermelha, Alvorada e Tino Pereira; na Casa Divina Misericórdia foi realizado a limpeza e preparo do terreno no qual foram plantadas mudas de hortaliças, além do plantio de “2 há” de milho.

O Projeto Horta Urbana é desenvolvido pelo Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) em parceria com o Unifor-MG e a Carmeuse Brasil, contando com o apoio da Emater-MG, Germinar Mudas e Gecal Agronegócios. O projeto busca promover a produção de alimentos de maneira agroecológica e com uso racional da água, já tendo implantado diversas hortas no município, conduzidas em parceria com associações de moradores e entidades.

De acordo com o coordenador do curso de engenharia agronômica do Centro Universitário, Adriano Alves da Silva, a participação dos estagiários tem sido muito importante, uma vez que os estudantes que participam de projetos como a Horta Urbana se tornam profissionais diferenciados no mercado de trabalho. “Os alunos têm a oportunidade de colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de lidarem com situações diversas do dia a dia, desenvolvendo habilidades como o relacionamento interpessoal, planejamento e proatividade”.

Fonte: Decom