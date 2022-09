Na manhã desta terça-feira (6), foi realizada a solenidade de comemoração dos 15 anos de fundação do Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA). Durante a celebração, o público pode conferir apresentações de dança, de música e declamação de poemas.

A solenidade foi acompanhada pelo prefeito, Eugênio Vilela, secretários municipais, servidores e a população.

Emocionado, o secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro Alves, destacou a importância do equipamento para Formiga e também no cenário nacional. “Somos referência, representantes de mais de 50 cidades já visitaram o BMA para ver como é o nosso trabalho. Além disso, somos referência também em trabalhos acadêmicos no país e agora este reconhecimento está chegando no exterior”, diz Anuar, se referindo a um evento virtual realizado no Canadá, onde participam pessoas de vários países falando sobre Economia Circular.

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos (BMA) é um equipamento público que tem como missão o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Foi criado pela Lei Municipal 3.632 de 05/03/2005, sendo regulamentado pelo Decreto 3.014 de 05/07/2005 e inaugurado no dia 6 de setembro de 2007.

No ano passado, foram captadas e doadas 397 toneladas de alimentos. Além disso, possui 18 hortas urbanas espalhadas em diversos bairros do município.

De acordo com a administração municipal, qualquer pessoa ou empresa pode ser um parceiro do equipamento. Para fazer uma doação, basta entrar em contato pelo telefone (37) 3329-1812 ou pelo e-mail [email protected] que os responsáveis irão buscar a doação, seja ela de um quilo ou uma tonelada.

O BMA realiza também diversas ações de captação de alimentos em eventos (exposição, shows, feira, palestras, etc.).

Para receber doações de alimentos, no caso de entidades, deve ser preenchido um cadastro com todas as informações da entidade. Já as famílias em situação de vulnerabilidade são atendidas sempre através dos Cras.

Fonte: Decom