Na manhã desta terça-feira (6), foi inaugurado o “Espaço Verde Simone Vitória Araújo”, localizado na avenida Tabelião Juca Almeida (nas proximidades do Parque de Exposições).

O evento contou com a participação do prefeito Eugênio Vilela, da vice-prefeita Adriana Prado, parte do secretariado e do vereador Luis Carlos Tocão, além de estudantes.

O Espaço Verde leva o nome de Simone, que nasceu em Formiga e faleceu em 22 de fevereiro de 2022 aos 59 anos. Parentes de Simone também marcaram presença no local.

Era filha de Vitória da Fonseca, mais conhecida como Pitucha e Euclides Pedro da Fonseca. Simone foi casada com o Sr. Geraldo Simplício Filho por 42 anos, com quem teve três filhos: Tatiane, Edson e Tatiele.

Simone foi servidora pública municipal atuando como varredora de rua e teve uma vida difícil trabalhando por longa data na roça e lavoura de café. Católica fervorosa, tinha muita devoção à Nossa Senhora, participou de várias romarias até a cidade de Aparecida em São Paulo, fazendo o percurso a pé.

De acordo com a administração municipal, ela foi uma pessoa atuante na comunidade, solícita e prestativa aos que a procurava, acompanhando pacientes, amigos e parentes em consultas médicas e internações hospitalares.

Pessoa íntegra, zelava pelos seus entes queridos e sempre estava disposta a ajudar os vizinhos e o próximo. Fato é que, com a sua simplicidade e atuação, a cidade de Formiga teve uma grande guerreira!