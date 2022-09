A Secretaria Municipal de Educação e Esportes torna público que no período de 6 a 9 de setembro de 2022 estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes para a Educação Infantil (0 a 5 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da Rede Municipal de Formiga.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Formiga (https://www.formiga.mg.gov.br) e no “APP FORMIGA”, no link “Vagas Remanescentes 2022”.

CRONOGRAMA

– 06/09 as 18:00 horas do dia 09/09/2022 – Inscrições para as vagas remanescentes

– 26/09/2022 – Resultado das alocações dos alunos

– 26 a 30/09/2022 – Matrícula dos alunos, sendo as matrículas para a Educação Infantil (0 a 5 anos) na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, e as matrículas para o Ensino

Fundamental (1º ao 9º ano) na Escola encaminhada no resultado.

• O link para acesso ao formulário de inscrição é: https://forms.gle/yKCdMyHtneJhxa1c9

Fonte: Decom