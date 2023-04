Um homem foi preso suspeito de tráfico durante operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de fiscalização no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. A prisão ocorreu após a abordagem a um ônibus, onde foram encontradas quase 600 caixas de remédios controlados em poder do de um passageiro.

De acordo com PMRv, nesse sábado (1º) os militares pararam um ônibus que partiu da rodoviária de Belo Horizonte com destino a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Um dos passageiros se apresentou bastante inquieto e informou que viajava com uma bagagem de mão e mais três no compartimento inferior do coletivo.

Questionado a respeito do conteúdo das bagagens, ele informou que em uma delas estavam pertences pessoais e nas outras duas haviam mercadorias do Paraguai para um primo.

Ao vistoriar as malas, foram localizadas as 586 caixas de remédios controlados sem receita e sem nota fiscal. Dentre os medicamentos estavam: Clonazepam, Sertralina, Diazepam, Alprazolam e Tramadol.

O suspeito informou que estaria apenas fazendo um favor para um cidadão que o abordou na rodoviária de Belo Horizonte, e que não recebeu nenhuma contraprestação para o transporte dos medicamentos.

Porém, pouco tempo depois mudou o discurso e disse que na verdade os medicamentos seriam entregues a um conhecido de nome Antônio que não é seu parente. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

Fonte: Hoje em Dia