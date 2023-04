Um homem foi preso e 953 celulares vindos do Paraguai foram apreendidos durante operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na rodovia MG 050, próximo a Mateus Leme, na Grande BH. A carga foi avaliada em mais de R$ 1,5 milhão.

De acordo com informações da corporação, militares abordaram um veículo em atitude suspeita que se deslocava no sentido Campo Grande/Belo Horizonte no sábado (1º). Durante vistoria do veículo, localizaram centenas de eletrônicos oriundos do Paraguai.

O motorista não possuía nenhuma documentação referente à carga e declarou que receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte da mercadoria.

Além dos celulares, a polícia apreendeu o veículo utilizado para transportar os aparelhos. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia.

