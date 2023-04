Uma influenciadora digital entrou em acordo com o companheiro e há um ano passou a manter relação com dois maridos na cidade de Fortaleza. O trisal tem quatro crianças, sendo as duas mais novas de cada um dos homens com a mulher.

Entre as vantagens de dois maridos, Larissa, conhecida como Lary Ingrid, de 27 anos, diz que são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa para ela, além de melhoria na saúde mental. “Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos.”

Lary tem uma relação estável de quase oito anos com Ítalo Silva, de 25 anos; João Victor, de 18 anos, passou a compor o trisal mais recentemente. Os três moram no Bairro Jangurussu, na capital cearense. Em entrevista à TV Verdes Mares, ela contou que história do trio começou a partir de uma proposta feita por Ítalo para Larissa abrir o relacionamento do casal junto há oito anos.

“Este bonito [Ítalo] quis abrir o relacionamento porque estava de olho nas meninas e eu achei que era para a gente se divertir. Tipo, vamos para uma festa, se interessamos por alguém e vamos ficar com alguém lá. Mas não, descobri que é porque ele já estava de olho nas meninas da academia”, relembrou Larissa.

Após aceitar a proposta do companheiro, Larissa se envolveu com o João Victor e assumiu a relação com os dois homens.

“Eu já conhecia o João desde criança, ele sempre morou vizinho a minha mãe, mas foi embora e eu era muito colega da mãe dele. Quando ele voltou, esse bonito inventou de vim me beijar, aí eu fui e beijei e nós estamos tudo aqui hoje. Foi maior que nós”, falou Larissa.

Ciúmes e explicação para a família

Para João Victor, saber que Larissa tinha um marido não foi impedimento para se envolver com ela, embora no início ele tenha pedido para que ela deixasse o primeiro companheiro e ficasse apenas com ele.

“Os dois gostavam dela, então a gente entrou em um acordo, vamos ficar os dois. Foi amor mesmo, sempre gostei dela desde novo. […] Já tive esse pensamento [dela ficar só com ele], só que ela deixou bem claro que isso não iria acontecer e como eu queria ficar com ela de todo jeito, eu aceitei”, disse João Victor.

Apesar de hoje ter o apoio das pessoas, o jovem relembra que no início foi complicado assumir a relação.

“Para a família teve uma complicação, mas com o tempo eles viram que não era um negócio de outro mundo e acabaram aceitando”, falou João, que é pai da filha mais nova de Larissa.

Já Ítalo assume que até hoje rola ciúmes tanto da parte dele, como da parte de João Victor, quando um deles está com Larissa. Ele e a influenciadora tem um filho de 6 anos.

“Rola até hoje, mas nada de briga. Até porque quando a gente sente ciúmes a gente conversa com ela e se resolve”, disse Ítalo.

O primeiro companheiro, além de ter uma boa relação com o mais recente, também considera como filha a menina que Larissa teve com o jovem e fez uma tatuagem com o nome da mulher, do filho do casal e da filha do outro.

Terceiro marido seria bem-vindo

Mesmo com a harmonia, Larissa assume que já foi traída pelos dois homens e não aceita que eles tragam outras mulheres para a relação, mas um terceiro homem seria bem-vindo ao relacionamento.

“Eles não [de ter outras pessoas], corre o risco de vir outra pessoa para cá”, disse a mulher, em tom de brincadeira.

Com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, ela compartilha diariamente com o público a vida da família e vídeos cantando.

Fonte: G1