Foi inaugurado neste domingo (2), o primeiro crematório da região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O Memorial Alvorada Crematório Parque é um investimento de iniciativa privada e está localizado na MG-050, altura do km 210, entre Formiga e Córrego Fundo com funcionamento 24 horas.

O local possui câmara fria para conservação de corpos e funcionará em parceria com as funerárias locais e regionais. Possui crematório moderno e não polui o meio ambiente. Além de Serviço de velório; cerimônias de cremação para melhor atender os desejos da família; Agilidade nos trâmites burocráticos no registro da certidão de óbito; Opções de urna cinerária; Capela ecumênica para atender todas as religiões e crenças e Serviço de entrega de cinzas em domicilio;

As cinzas, após o processo crematório, caso seja desejo dos familiares, existem vários tipos de urnas cinerárias onde podem ser guardadas as cinzas do ente querido.

É possível também a cremação de ossadas e restos mortais de pessoas falecidas há mais tempo.

Os serviços funerários foram realizados pela Funerária do Helinho.

O primeiro corpo será cremado às 15h deste domingo.