A Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos e apreendeu um adolescente de 14 após uma tentativa de roubo nessa quarta-feira (26), no bairro Vila Aurora, em Bom Despacho.

De acordo com a vítima, ela conversava com uma amiga em frente à sua casa quando foi surpreendida pelos dois suspeitos. Eles tentaram arrancar sua bolsa à força, mas não conseguiram. Em seguida, derrubaram a mulher no chão, causando ferimentos nos braços, e fugiram a pé sem levar nada.

Com base nas informações repassadas, equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamento e localizaram os dois envolvidos. Também foram apreendidas peças de roupa usadas por um deles durante o crime.

O homem e o adolescente foram encaminhados, junto com os materiais, à Delegacia de Polícia Civil.

Com informações do Portal MPA