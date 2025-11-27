Entre os dias 24 e 28 de novembro, o 10º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e suas unidades destacadas promoveram a 4ª Operação Alerta Vermelho 2025, voltada para a fiscalização de edificações classificadas como depósitos (Grupo J) e indústrias (Grupo I).

A iniciativa teve como objetivo reforçar a prevenção e a segurança contra incêndio e pânico, especialmente diante de recentes ocorrências registradas nesse tipo de ocupação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a operação integra o conjunto de ações estratégicas voltadas para intensificar a cultura de prevenção. Durante a semana, diversas edificações passaram por inspeções minuciosas, receberam orientações técnicas e foram submetidas a procedimentos fiscalizatórios para verificar condições de regularidade, sistemas de proteção e cumprimento das normas de segurança.

A Operação Alerta Vermelho reafirma o compromisso do 10º BBM com a proteção da vida, do patrimônio e o fortalecimento das ações preventivas em toda a região Centro-Oeste de Minas Gerais.

