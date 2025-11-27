Na noite dessa quarta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, direção perigosa e resistência, em Formiga.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes que avançou o sinal vermelho. O passageiro ainda utilizava o capacete de forma irregular. Diante da infração, os policiais deram ordem de parada, inicialmente atendida pelo condutor.

No entanto, ao desembarque do passageiro, o motorista arrancou repentinamente e iniciou fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Durante a perseguição, os policiais perceberam que o suspeito dispensou uma sacola branca.

Com apoio de outras viaturas, o homem foi interceptado. Ao descer da moto, tentou fugir a pé e resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de técnicas legais de contenção. Após estabilização, foi realizada busca pessoal, sendo encontrado apenas um celular.

Em diligências paralelas, outra equipe localizou a sacola dispensada pelo suspeito, que continha nove tabletes de substância análoga à maconha.

O homem foi encaminhado para atendimento médico devido a escoriações sofridas durante a resistência. A motocicleta utilizada na fuga foi removida ao pátio credenciado por apresentar irregularidades administrativas e infrações de trânsito.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Com informações da PMMG