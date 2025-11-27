Na madrugada desta quinta-feira (27), a Polícia Militar prendeu um suspeito de invadir e furtar uma oficina mecânica localizada no bairro Del Rey, em Formiga. O acionamento ocorreu após o proprietário do estabelecimento visualizar, pelas câmeras de segurança, um indivíduo circulando no interior do local.

Segundo o solicitante, o suspeito teria entrado na oficina após escalar o muro e fugido ao perceber que o proprietário havia se deslocado ao local. Durante a verificação, foi constatado o furto de um aparelho celular que estava no escritório da empresa.

Com base nas informações e nas imagens do circuito interno, as equipes iniciaram rastreamento e localizaram um homem com características semelhantes próximo a um imóvel abandonado conhecido por ser utilizado por usuários de drogas. Ao perceber a aproximação policial, o indivíduo tentou se esconder no interior da residência, mas foi encontrado deitado em um dos cômodos.

Durante buscas, os policiais localizaram, sob um colchão, o aparelho celular furtado. Questionado, o suspeito admitiu ter subtraído o objeto e que pretendia trocá-lo por entorpecentes. O proprietário reconheceu o aparelho recuperado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Com informações da PMMG