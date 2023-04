Um homem de 40 anos foi preso na noite de sábado (1º), com drogas, em Formiga.

O indivíduo foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, no momento em que conduzia sua motocicleta pela rua Rafael de Oliveira Campos, no bairro Belvedere.

Durante busca pessoal, foram localizados, em um dos bolsos da roupa dele, quatro tabletes de maconha embalados e prontos para o comércio, um celular e R$200, em dinheiro.

Com a constatação do crime, e sabendo que o autor é conhecido por traficar drogas, a guarnição compareceu em outro endereço citado por ele. Durante buscas, foram localizadas mais drogas e outros objetos no local.

De acordo com a PM, foram apreendidos 32 papelotes de cocaína, 500 gramas de maconha, 33 pedras de crack, seis tablets de maconha, duas buchas de maconha, um celular e uma faca usada para fracionar as drogas.

O homem foi encaminhado para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

Fonte: Polícia Militar