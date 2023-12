Um homem foi preso em flagrante em Iturama, no Triângulo Mineiro, suspeito de obrigar um médico a pagar mais de R$ 50 mil para não ter as conversas íntimas com uma mulher vazadas.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu na quinta-feira (14), mas a informação só foi divulgada nessa sexta-feira (15). O investigado seria ex-marido de uma funcionária da clínica onde o profissional da saúde trabalha.

As investigações tiveram início em 8 de dezembro deste ano, após a vítima relatar os fatos à PCMG. De acordo com levantamentos, o crime estaria ocorrendo desde junho, quando o suspeito teria pedido R$ 50 mil para apagar as mensagens.