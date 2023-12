No final da manhã deste sábado (16) foi registrado um acidente na BR-494, próximo ao bairro Jardim das Acácias, em Divinópolis. Na colisão entre dois carros, três homens ficaram feridos.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) uma das vítimas estava consciente e com dor no braço direito. Ele era passageiro de um dos veículos.

O segundo ferido era o condutor de um dos carros, que estava consciente, porém confuso, pois sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE).