A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Grupamento de Polícia Militar de Meio Ambiente de Lavras/MG, recebeu informações acerca de agressões constantes a dois cães, no município de Perdões/MG.

Assim, no último sábado (04), uma equipe policial esteve no local e percebeu a existência de dois cães que apresentavam sinais de agressão pelo corpo.

Em contato com o responsável pelos animais, ficou constatado a situação de maus tratos, sendo que, em um deles, foi utilizada para a agressão uma arma de pressão. Em conferência aos armamentos do autor, ficou constatado que uma das carabinas havia sido modificada para receber munições calibre 22, classificada então como arma de fogo.

Os animais que estavam em situação de maus tratos foram recolhidos e encaminhados para a APAP – Associação dos Protetores de Animais de Perdões.

Quanto ao autor, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia do município de Lavras, e responderá pelos crimes de maus tratos e posse ilegal de arma de fogo, sendo ainda lavrado o respectivo auto de infração (multa) e apreendidos os materiais relacionados ao crime.

O crime de maus tratos é previsto no Artigo 32, parágrafo 1°, da Lei 9.605/98 (lei de crimes ambientais) c/c com os incisos I e V da lei estadual 22.231/2016, com pena cominada de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, além da lavratura da multa correspondente.

Fonte: Portal Campo Belo