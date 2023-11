O cantor de forró, Darlyn Morais, morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP), no estado do Tocantins, nesta segunda-feira (6), após mais de uma semana passando mal. A suspeita é de que ele tenha morrido após ser picado por uma aranha em Miranorte do Tocantins.

Jhullyenny Lisboa Silva, esposa do artista, explicou que ele começou a apresentar os sintomas no dia 31 de outubro. “Ele sentiu fraqueza pelo corpo e começou a escurecer o rosto na terça-feira da semana passada. Procurou o hospital e foi internado neste domingo no HGP“, disse ao G1.

O artista foi levado, inicialmente, para o hospital de Miranorte. Ele recebeu alta na sexta-feira (3) e, na dúvida, decidiu ir ao HGP, onde foi hospitalizado posteriormente.

O corpo do cantor passará por exames no Instituto Médico Legal (IML) que devem confirmar as causas da morte. Além dele, a filha do casal, de 18 anos, também foi picada pelo inseto e precisou ser internada. Conforme o G1, o estado de saúde dela é estável.

A morte de Darlyn foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), que destacou que a causa ainda está em investigação. “A SES-TO lamenta o ocorrido e roga a Deus o conforto de todos os familiares e amigos”, finaliza a pasta.

Nas redes sociais, fãs do cantor lamentaram a morte dele e desejaram pêsames à família. O artista deve ser velado e sepultado em Miranorte, sua cidade natal.

Fonte: Itatiaia