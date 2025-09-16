Um homem de 26 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (15), no bairro Cidade Esperança 2, em Arcos, após ameaçar de morte sua companheira e efetuar disparos de arma de fogo. A ação resultou ainda na apreensão de arma, munições e drogas pela Polícia Militar.

Os policiais militares foram acionados após denúncias de disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao local, constataram que o suspeito havia usado um revólver calibre 22 para intimidar sua companheira, de 31 anos, realizando os disparos logo após as ameaças.

Durante a averiguação na residência do casal, os militares localizaram o revólver utilizado no crime, além de 13 munições intactas e quatro deflagradas do mesmo calibre. Também foram encontrados um tablete e uma porção de maconha.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Regional de Formiga, onde permaneceu sob custódia da Polícia Civil.

A ocorrência resultou na retirada de uma arma de fogo e entorpecentes de circulação, reforçando a importância das denúncias da população e da pronta resposta da Polícia Militar em casos de violência doméstica.

Com informações da PMMG