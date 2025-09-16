Na tarde dessa segunda-feira (15), por volta das 17h, um incêndio em área de pastagem mobilizou a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga. O fogo teve início na avenida Deputado João Pimenta da Veiga, no bairro Vila Giarola, e se espalhou rapidamente por uma extensão de aproximadamente 170 metros.

Segundo os militares, as chamas consumiram cerca de 0,91 hectare de vegetação, em uma área de bioma descaracterizado, composta majoritariamente por pasto seco. O combate ao incêndio foi realizado com o uso de abafadores, mochilas costais, sopradores e, em pontos estratégicos, com linha de ataque direto às chamas. Cerca de 250 litros de água foram utilizados na operação.

Apesar da rápida resposta, não foi possível identificar a origem do fogo. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas, como a construção de aceiros, para minimizar os riscos de incêndios em áreas rurais e de pastagem, especialmente durante o período de estiagem.

Com informações do CBMMG