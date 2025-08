A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta terça-feira (5), mandado de prisão preventiva contra um homem de 22 anos, investigado por tentativa de homicídio qualificado, ocorrida em Córrego Fundo, na região Centro-Oeste do estado.

O crime foi registrado em 28 de maio deste ano. Segundo apuração da PCMG, o suspeito teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra um homem de 34 anos, motivado por uma desavença anterior relacionada a questões políticas. A vítima conduzia um carro de passeio no momento da ação criminosa, que teve o veículo atingido pelos tiros.

Durante a investigação, a polícia apreendeu o carro utilizado pelo individuo, que apresentava marcas de disparos de arma de fogo no para-brisa. A vítima reconheceu o suspeito, que alegou ter agido em legítima defesa, afirmando também ter sido alvo de tiros.

Após o crime, o homem se escondeu, o que levou à representação pela prisão cautelar. O mandado foi cumprido pela equipe de investigação de homicídios de Formiga. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Com a conclusão do inquérito, ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O procedimento foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário.

Com informações da PCMG