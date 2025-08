O atacante Estêvão, ex-Palmeiras, foi oficialmente anunciado como novo jogador do Chelsea na tarde desta terça-feira (5). Aos 18 anos, a jovem promessa do futebol brasileiro assinou contrato com o clube inglês válido até 2033 e fez sua primeira declaração como atleta dos Blues.

“Estou muito feliz, é muito gratificante representar o Chelsea, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e espero ajudar o time da melhor maneira possível. Tive que esperar quase um ano e meio até chegar aqui. Mas foi um ano e meio em que trabalhei duro e fiz o meu melhor para chegar aqui”, afirmou o jogador.

A negociação entre os clubes foi concluída em junho de 2024, com valor total de 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na cotação da época). Do montante, 45 milhões de euros são fixos, enquanto os outros 16,5 milhões dependem do cumprimento de metas. O Palmeiras tem direito a 70% do valor da venda, enquanto Estêvão ficará com os 30% restantes.

Além disso, há uma cláusula adicional: caso Estêvão seja eleito o melhor jogador do mundo até o fim do contrato, o Palmeiras será novamente recompensado. O valor desse bônus, porém, não foi divulgado.

Despedida do Palmeiras

Estêvão fez sua última partida com a camisa alviverde no dia 4 de julho, justamente contra o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. Após a eliminação, o jogador se mostrou emocionado com a despedida.

“Muito orgulho de fazer parte desse time onde eu fui muito feliz com todos os companheiros, comissão, sempre me abraçaram desde o começo. É triste estar me despedindo desse jeito. Torcida, muito obrigado pelo apoio de vocês, que foram fundamentais para mim. Espero que vocês não esqueçam de mim, porque eu não vou esquecer de vocês”, declarou.

Revelado pelo Palmeiras e promovido ao time profissional pelo técnico Abel Ferreira, Estêvão estreou em 2023, em partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, que garantiu o título ao clube paulista. Em 2024, conquistou o Campeonato Paulista, mas teve papel discreto nas campanhas da temporada.

Ao longo de sua trajetória pelo clube, acumulou 82 partidas, com 26 gols e 15 assistências. Seu principal desempenho foi no último Campeonato Brasileiro, onde liderou as participações em gols com 22 no total, superando nomes como Yuri Alberto, Hulk e Lucas Moura.

A transferência de Estêvão para o Chelsea marca o início de um novo capítulo na carreira do atacante, que agora terá a oportunidade de se destacar no futebol europeu.

