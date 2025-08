A Associação Paulista de Estudos Tributários (APET) anuncia que o auditório de sua nova sede será oficialmente nomeado Auditório Ives Gandra Martins. A homenagem reconhece o advogado, professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins como figura central e inestimável para a história da instituição e para o Direito Tributário brasileiro. A cerimônia de inauguração ocorrerá no dia 6 de agosto, quarta-feira, às 18h, na Av. Paulista, 509, Conjunto 511, Bela Vista, São Paulo/SP.

Marcelo Magalhães Peixoto, presidente-fundador da APET, destaca a profunda conexão do professor Ives Gandra Martins com a entidade. “É com grande alegria e profundo respeito que anunciamos esta homenagem. O professor Ives é, desde sempre, um dos pilares da nossa história”, afirma Peixoto.

A vasta contribuição de Ives Gandra Martins ao Direito Tributário brasileiro é amplamente reconhecida. A dedicação do professor à APET o torna o único homenageado em vida pela instituição, o que consolida esta nomeação como um gesto natural, simbólico e necessário. Mais do que dar nome a um espaço, a APET celebra uma história viva e a influência contínua de um jurista que se tornou referência e guia para a comunidade jurídica nacional, acrescentam os organizadores da homenagem.

ANOTE NA AGENDA:

Evento: Inauguração do Auditório Ives Gandra Martins da Associação Paulista de Estudos Tributários (APET)

Data: 6 de agosto, quarta-feira

Horário: 18 horas

Local: Av. Paulista, 509, Conjunto 511, Bela Vista, São Paulo/SP