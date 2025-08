Na tarde dessa terça-feira (5), o Posto Avançado de Campo Belo atendeu a uma ocorrência de incêndio em vegetação nas proximidades de residências na região alta do bairro São Benedito. A rápida resposta da equipe evitou que as chamas se alastrassem para as casas.

Ao chegarem ao local, os militares do Corpo de Bombeiros se depararam com diversos focos de incêndio ativos e uma intensa produção de fumaça, que avançavam tanto pela mata quanto em direção às residências. Diante do cenário, a equipe da Guarnição de Unidade de Bombeiro Militar (GUBM), devidamente equipada com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, iniciou o combate direto às chamas.

Utilizando água pressurizada, os bombeiros eliminaram os focos mais próximos das casas com o uso do caminhão. Em seguida, a equipe adentrou a área de mata para controlar os focos remanescentes com abafadores e sopradores de ar, técnica comum em áreas de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça à população a importância de não utilizar fogo para a limpeza de lotes, prática que pode colocar em risco vidas, moradias e o meio ambiente. Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente o número 193 para garantir uma resposta rápida e eficaz.

Com informações do CBMMG