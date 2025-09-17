Um homem com sinais de embriaguez foi preso na noite de terça-feira (16), em Periquito, no Vale do Rio Doce, após ser flagrado exibindo armas de fogo pelas ruas da cidade. A ação foi conduzida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que encontrou um verdadeiro arsenal em posse do suspeito.

Segundo informações da corporação, o homem apresentava hálito etílico e admitiu ter consumido bebidas alcoólicas antes da abordagem. Durante a revista em sua caminhonete, os policiais localizaram:

• 17 munições calibre .380

• Uma espingarda calibre .12

• Dois carregadores de espingarda calibre .12

• Dois carregadores de espingarda calibre .22

• Um carregador de calibre .380

Armas escondidas em via pública

A cerca de 50 metros do local da abordagem, os militares encontraram uma pistola calibre .380 municiada com um carregador contendo 18 cartuchos, além de outro carregador com 14 cartuchos do mesmo calibre. As armas estavam escondidas atrás de uma mureta de calçada, o que levantou suspeitas sobre a intenção do suspeito de ocultar parte do armamento.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), onde o caso será investigado.

Com informações do O Tempo