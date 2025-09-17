Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, suspeito de matar outro, de 46 anos, no bairro Padre Eustáquio, em Itaúna, região Centro-Oeste do estado.

A ação policial foi concluída em menos de duas horas, quando os investigadores identificaram e localizaram o investigado. Todos os objetos furtados da vítima também foram recuperados.

Crime

De acordo com a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Itaúna, o crime ocorreu por volta das 8h30. No local, a vítima foi encontrada no chão, já sem vida, apresentando diversas lesões na cabeça.

As investigações apontam que o suspeito utilizou um objeto de madeira, posteriormente apreendido, para cometer o crime. Após o ato, ele ainda furtou pertences da vítima.

As investigações continuam para a realização de exames periciais e esclarecimento completo das circunstâncias do caso.

Com informações PCMG