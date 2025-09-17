Um levantamento realizado pelo Afya, entre julho e agosto de 2024, apontou que 39,8% dos médicos brasileiros apresentam algum tipo de transtorno mental, como ansiedade, depressão ou síndrome de burnout. A pesquisa, intitulada Qualidade de vida dos médicos, foi conduzida pelo centro de pesquisa da instituição e ouviu mais de dois mil profissionais da área da saúde.

O estudo revelou dados alarmantes sobre a saúde mental dos médicos no Brasil. De acordo com os resultados, 3,6% dos profissionais já precisaram ser internados por questões ligadas à saúde mental, com afastamentos que duraram, em média, mais de cinco semanas.

A faixa etária mais afetada é a de 25 a 35 anos, com quase metade dos médicos relatando sintomas compatíveis com transtornos mentais. O recorte por gênero também evidencia desigualdades: a maioria dos casos foi identificada em mulheres.

Entre os transtornos mais relatados está a ansiedade, seguida da depressão e da síndrome de burnout. Apesar da gravidade dos quadros, o levantamento aponta que muitos dos profissionais diagnosticados não buscam acompanhamento médico especializado.

A pesquisa também destacou os principais sintomas da ansiedade, entre eles:

Preocupações, tensões ou medos exagerados (a pessoa não consegue relaxar);

Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer;

Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho;

Medo extremo de algum objeto ou situação em particular;

Medo exagerado de ser humilhado publicamente;

Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes, que se repetem independentemente da vontade;

Pavor depois de uma situação muito difícil.

Segundo os autores da pesquisa, fatores como sobrecarga de trabalho, jornadas extensas, pressão no ambiente profissional e o estigma em torno das doenças mentais são os principais responsáveis pela alta incidência desses quadros entre os médicos. O estudo reforça a necessidade urgente de atenção à saúde mental desses profissionais, que lidam diariamente com altas demandas e responsabilidades no sistema de saúde brasileiro.

Com informações do Metrópoles