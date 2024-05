Um homem teria entrado no Fórum da Comarca de Iguatama, na segunda-feira (6), portando uma faca e completamente agressivo, segundo relato de testemunhas.

O indivíduo foi até a sala da Defensoria Pública onde se encontrava dois estagiários e um servidor.

Ele entrou e, completamente agressivo, portava uma faca, vindo a ameaçar de morte o servidor e avançando contra o mesmo, porém, o funcionário conseguiu se esquivar da situação.

Houve uma discussão entre os envolvidos, quando em determinado momento, o homem portando a faca fugiu do local.

Segundo relatos da vítima, cedidos pela Polícia Militar ao portal Iguatama Agora, ela estava próxima a um supermercado e presenciou o homem discutindo com trabalhadores do local, e sem motivo algum, o mesmo foi até seu serviço (o Fórum), chegou chutando a porta e o ameaçando com uma faca.

Após o ocorrido, de imediato, um dos estagiários acionou a Polícia Civil que abordou e prendeu o homem a 50 metros do local, ainda vagando pela rua do Fórum, portando a faca em um dos bolsos da calça e uma lata de cerveja na mão.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi levado para até a Delegacia para as devidas providências. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Iguatama Agora