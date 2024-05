Faleceu nesta madrugada, no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, o mestre Mozart Rodrigues de Souza, aos 83 anos. Ele deixa um legado indelével nas artes marciais.

Mestre Mozart foi muito mais do que um praticante de artes marciais; ele foi o mentor por trás de uma geração de atletas que não só se destacaram em competições locais, mas também conquistaram reconhecimento mundial. Sua jornada começou décadas atrás, quando ele decidiu dedicar sua vida ao judô.

Ao longo dos anos, as aulas ministradas por Mozart tornaram-se um epicentro de talento e dedicação, onde crianças e adultos se encontravam para aprender não apenas técnicas de luta, mas também valores como disciplina, respeito e perseverança. Seu compromisso com o desenvolvimento pessoal de seus alunos fez com que muitos deles se tornassem não apenas campeões nos tatames, mas também na vida.

No entanto, o legado de Mozart vai além das fronteiras do judô. Sua técnica, sua filosofia de ensino e sua paixão pelo esporte foram absorvidas por praticantes de outras modalidades, como o jiu-jitsu. Por meio dele, Formiga viu surgir uma nova geração de atletas que não só competiam em torneios locais, mas também em eventos internacionais, conquistando títulos e trazendo orgulho para sua cidade natal.

O corpo está sendo velado na Funerária do Marquinho. O sepultamento será às 17h desta quarta-feira (8) no Cemitério do Rosário.

Com informações do portal Tribuna Centro Oeste