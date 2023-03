Um homem de 43 anos caiu de uma laje, com altura aproximada de seis metros, na tarde desta segunda-feira (6), na Rua Ruth de Castro de Almeida, Bairro Tropical, em Itaúna.

De acordo com o Samu, ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (Usb) de Itaúna fez o atendimento da vítima. O homem estava consciente, com fratura no braço esquerdo, suspeita de fratura no punho direito, escoriações no tórax e queixando dor pélvica.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada, medicada conforme orientação do médico regulador, e encaminhada para o Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.

Fonte: Samu