Um adolescente de 17 anos é suspeito de estuprar a mãe, de 40 anos, na zona rural de São João das Missões, no Norte de Minas Gerais. A mulher disse aos policiais que foi ameaçada com uma faca e estuprada em uma mata e em casa, já o adolescente nega o crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que brigou com a filha, e o irmão começou a discutir com ela. Depois da briga, ela foi para casa, mas, no caminho, percebeu que o filho tinha a seguido.

Conforme o relato da mulher, o adolescente começou a estuprá-la usando de violência e de uma faca para ameaçá-la em uma mata. Depois, ele a levou para a residência dela e continuou o abuso. O estupro, na versão da mulher, dada à PM, ocorreu durante toda a madrugada e a manhã.

Pela manhã, uma testemunha disse que ouviu o suspeito gritando para a mãe abrir as pernas e que viu o adolescente segurando as pernas da vítima. A mulher gritou para a testemunha não se aproximar, já que o garoto estava com uma faca.

A testemunha chamou a polícia. Os militares encontraram o suspeito na casa da mãe. Ele disse que brigou com a genitora por causa da irmã, mas negou que tenha cometido o estupro. A mulher foi encaminhada ao hospital para passar por exames e o suspeito foi detido. Uma medida protetiva contra o filho foi expedida em favor da mãe.

Em 2022, a Justiça concedeu 144 medidas protetivas por dia, o que representa seis por hora e uma a cada 10 minutos. Foram 52.562 expedições em todo ano. Um aumento de 8,5% em relação a 2021, quando foram 48.415 concessões. Os dados mostram como a violência contra a mulher é alarmante.

Fonte: O Tempo