Uma adolescente, de apenas 13 anos, foi apreendida após ser flagrada com uma faca escondida dentro da mochila dela na sala de aula. O incidente aconteceu nessa quinta-feira (18) em Nacip Raydan, cidade que fica na região do Vale do Rio Doce.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o diretor da escola foi quem acionou a PM. Em conversa com os militares, a jovem disse que pegou a faca escondida da família e levou para a escola com o intuito de matar sua professora.

Ainda segundo a menor, quando a professora se aproximasse da carteira, ela iria tirar a faca da mochila e atacar a mulher. A adolescente ainda disse que está planejando o crime há mais de uma semana.

A professora, de 45 anos, disse que trabalha há aproximadamente 25 anos como professora e que nunca teve problemas com os alunos. Ela ficou surpresa e abalada quando descobriu o plano da menor.

A adolescente estaria insatisfeita com a professora devido às cobranças para que as atividades escolares sejam feitas. A vítima se defendeu dizendo que faz cobranças normais, iguais para todos os alunos.

O Conselho Tutelar e a família da jovem foram acionados para acompanhar a ocorrência. A menor foi apreendida e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Guanhães.

Fonte: Jornal Aqui