O Centro Universitário de Formiga realizou, na segunda-feira (15), a cerimônia de colação de grau dos cursos de design de interiores, estética e marketing.

A vice-reitora Profa. Ma. Célia Guedes Faria Lima presidiu os trabalhos. Fizeram parte da mesa diretora os seguintes coordenadores de curso: Profa. Ma. Christiane Pereira Rocha Sousa (design de interiores), Profa. Dra. Daniela Rodrigues de Faria Barbosa (estética), Prof. Me. Daniel Gonçalves Ebias (marketing).

Centenas de pessoas prestigiaram a solenidade. Foram condecorados os alunos com os melhores rendimentos, entregues os diplomas e realizada uma série de ações que tornaram cada momento único para os formandos e para o público.

A vice-reitora destacou um momento triunfal, no qual os novos profissionais colhem os frutos de anos e anos de dedicação e que, com certeza, não teria acontecido sem o apoio de parentes e amigos.

Citou também a dedicação e trabalho do corpo docente, coordenadores, auxiliares administrativos e, claro, a garra dos formandos. Enalteceu a participação dos convidados e disse que tem certeza que contribuíram muito para a realização desse sonho dos formandos. Dirigiu-se aos coordenadores docentes e aos auxiliares administrativos, representando todos os profissionais do Centro Universitário de Formiga. Ressaltou a enorme responsabilidade de todos. Acrescentou que contribuem para a formação dos alunos, como cidadãos éticos, críticos e responsáveis. “Com uma gratidão enorme, eu me orgulho de fazer parte da família Unifor-MG”.

Por último, falou diretamente para os formandos. Salientou que vive-se em um mundo cada vez mais imprevisível, caótico e em constante mudança. Argumentou que se, até alguns anos, a palavra mágica para definir bons profissionais e pessoas bem-sucedidas era resiliência, a palavra mais atual é antifrágil, que são as pessoas que, quando cometem erros, conseguem superar e retornar ao estado anterior, conseguem analisar e aprender com as situações desfavoráveis e, assim, retornam mais fortes, competitivas.

“Nessa pandemia, muitos encolheram. Fomos desafiados a reinventar um modo de vida e, até mesmo, um modo das aulas. Vocês, meus caros, devidamente apoiados pelos familiares e pelos professores e funcionários aqui do Unifor-MG, ao contrário daqueles que desistiram, seguiram em frente, reinventaram-se. Confio na caminhada de cada um. Esse aqui, hoje, não é o ponto de chegada. É o ponto de partida para continuarem os estudos e abraçarem essa vida profissional, como disse o professor Isaac, com coragem”.

Fonte: Unifor-MG